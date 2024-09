Corsa dei Quartieri Città di Cisterna, 3° edizione

Torna la simpatica sfida a staffetta tra i quartieri di Cisterna.

La manifestazione podistica non agonistica è organizzata dal Comune di Cisterna di Latina e ogni quartiere o associazione sociale potrà aderire presentando la propria formazione.

La squadra che realizzerà il miglior tempo, determinato dalla somma dei tempi di percorrenza di ogni singolo componente, si aggiudicherà il titolo e il trofeo.

Ogni anno il trofeo verrà riassegnato alla squadra vincitrice di quell’edizione che lo deterrà per un anno fino alla cerimonia di passaggio relativa all’edizione successiva.

PERCORSO

La staffetta si svolgerà lungo Corso della Repubblica, dove sarà allestito un percorso di 250 m dal civico n°292 (intersezione Piazza C. Battisti e Via Quattro Giornate Napoli) al civico n°380 e ritorno, con il passaggio del testimone che avverrà sotto gli archi gonfiabili. Quattro tratti per un totale di 1.000 metri, 2 giri da 500 mt. ad atleta.

La partenza è prevista alle ore 16.30 del 5 ottobre prossimo e durerà circa un’ora.

CHI PUÒ PARTECIPARE

Ogni squadra deve essere composta da 6 atleti (preferibilmente 3 uomini e donne, o almeno assicurare la presenza di una donna).

I partecipanti dovranno avere almeno uno dei seguenti requisiti: risiedere o lavorare nel quartiere per il quale partecipano, avere il domicilio della propria attività, essere legati al quartiere da comprovati legami affettivi e di amicizia.

Per partecipare ciascuna squadra dovrà presentare la seguente documentazione non oltre VENERDI’ 20 SETTEMBRE:

-dati dei singoli componenti della squadra (unico foglio);

– nominativo e codice fiscale;

– certificato medico non agonistico;

– quota assicurativa (a carico dell’ente).

Tutta la documentazione andrà inviata all’indirizzo: mail@pec.comune.cisterna.latina.it

COMUNICATO STAMPA

Correlati