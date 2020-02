Corsa campestre, campionato provinciale, primo posto per il Liceo di Ceccano

Vittoria straripante nella categoria Junior maschile che ha visto confermarsi Campione provinciale MATTEO BARBA della 5A che ha dominato la gara insieme al suo compagno LUCA NACCA della 4C (primo e secondo in solitaria).Completano la rosa della squadra vincitrice: ALESSANDRO ROSSI 4D, MATTEO BERTOLAI 4B, MICHELE MANDATORI 4H, DANNY ANTONELLY 5D, ALESSIO DE VITO 5D, LUCA VITATERNA 5D.Podio e qualificazione alle regionali per le ragazze della categoria Allieve con la squadra composta da: SARA FOLCARELLI 2 A, MARTA D’ALOIA 2C, VIRGINIA PIZZUTI 2 A, BRUNA MARINI 2 A, GIORGIA QUINTO 1F, GIULIA ROMA 4B, MARIA IRENE RUGGIERO 3H, MARIA SARA PASSERI 2 A.Ottimo terzo posto anche per la categoria Juniores femminile con la squadra composta da: BEATRICE MARCHITELLI 4B, GIORGIA SPINELLI 4E, ERICA ALTOBELLI 4E, ARIANNA DE NAPOLI 4B.Prossimo appuntamento l’11 febbraio con il campionato regionale di Cassino.

