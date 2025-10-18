Corruzione in Regione Lazio: arrestato il consigliere Enrico Tiero, disposti i domiciliari

Nuovo terremoto politico nel Lazio. Il consigliere regionale Enrico Tiero, esponente di Fratelli d’Italia, è stato arrestato e posto ai domiciliari su disposizione del giudice Giuseppe Cario.

L’atto è stato notificato questa mattina nella sua abitazione dai carabinieri e dalla guardia di finanza, su richiesta della Procura di Latina, che coordina l’inchiesta per corruzione.

Secondo l’accusa, Tiero avrebbe favorito assunzioni e ottenuto vantaggi personali da imprese e strutture sanitarie, tra cui l’Icot di Latina, dove lavora la figlia. Tra gli episodi contestati ci sarebbe anche una tangente da 6mila euro.

Dopo l’esplosione del caso, il consigliere si era autosospeso dal partito, pur mantenendo il proprio incarico in Regione. L’interrogatorio davanti al gip si era svolto il 16 ottobre e si era protratto per circa tre ore.

Questa mattina è arrivata la misura cautelare: arresti domiciliari.

Le indagini proseguono per chiarire l’estensione dei rapporti tra Tiero, le imprese coinvolte e i vertici delle strutture sanitarie citate nell’inchiesta.

Correlati