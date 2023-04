Corrado Ruggeri, morto il giornalista romano storica firma del Corriere della Sera: aveva 65 anni

È morto stamani a Roma Corrado Ruggeri, firma storica del Corriere della Sera, dove era stato a lungo anche capocronista della redazione romana. Il giornalista aveva 65 anni. Corrado Ruggeri è morto nella sua casa di Roma dopo una breve malattia: da poco aveva festeggiato la nascita del primo nipote. Lascia la moglie Carla e la figlia Eleonora.Giornalista, scrittore, ma soprattutto viaggiatore: come dimostra il suo blog: I viaggi di Corrado Ruggeri, che presenta storie da Roma alle Maldive, dalle isole Cook all’Argentina, dall’inferno cambogiano alla città impossibile, Calcutta. Turismo, dunque, ma anche reportage, cronache, storie da tutto il mondo, anche drammatiche. La sua carriera giornalistica era iniziata nella Cronaca di Roma del quotidiano “L’occhio” diretto da Maurizio Costanzo ed è proseguita nel gruppo Corriere della Sera. Appassionato di cronaca e di viaggi aveva scritto e girato decine di reportage da tutto il mondo. Ruggeri aeva pubblicato con la casa editrice Feltrinelli il suo primo libro Farfalle sul Mekong nel 1994 e nel 1995 Il canto delle lucciole. Viaggio in Nuova Guinea tra cannibali e adoratori di spiriti, tradotto in francese da Payot, e poi Bambini d’oriente nel 1998. Tra gli altri libri, ricordiamo, Papà Mekong del 2011 e Storie di Bangkok, 2019, fino ad Atlante del 2021. ( fonte leggo.it) – foto web

