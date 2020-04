Coronavirus,aree di crisi complesse: Nuova riunione in videoconferenza con la Regione, Paniccia (UGL) “soddisfazione per lo snellimento dell’iter burocratico

Nuova riunione in videoconferenza con la Regione Lazio da parte delle organizzazioni sindacali sulla mobilità delle Aree di Crisi Complesse. Si è discusso, quest’oggi, in particolare, delle modalità di accesso all’ammortizzatore sociale: “La procedura – commenta il vice segretario dell’UGL Frosinone Angelo Paniccia – è stata snellita e di questo non possiamo che essere soddisfatti. Per la domanda basterà che le organizzazioni sindacali presentino la lista degli aventi diritto alla Regione Lazio. Dunque un metodo molto più veloce che potrebbe garantire l’erogazione delle spettanze in tempi più contenuti”. Resta però il problema delle risorse che, ad oggi, non consentono di coprire l’intero anno: “Questo è vero – sottolinea Paniccia – ma ci stato presentato il riconteggio economico che è andato a considerare l’abbattimento delle indennità a partire dal terzo anno di mobilità. L’assegno che spetta agli ex lavoratori sarà più basso, ragione per la quale gli 11 milioni e 600 mila euro a disposizione andranno a coprire qualche mese in più ma comunque non l’intero 2020”. Resta l’incognita legata ai tempi visto che, al momento, tra Abi e Regione Lazio non c’è accordo.

comunicato stampa