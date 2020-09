Coronavirus, volontario riceve la dose di richiamo del vaccino: ‘Sto bene’

Ha ricevuto la dose di richiamo del vaccino che AstraZeneca sta sviluppando con l’Università di Oxford contro il coronavirus Antonio Metastasio, psichiatra di Terni che vive e lavora a Cambridge. Lo ha appreso l’ANSA dal medico umbro.

Metastasio è uno dei volontari dello studio. Il richiamo gli è stato somministrato presso l’Addenbrooke’s hospital di Cambridge.

“Sto bene. Non ho avuto alcun tipo di problema – assicura Metastasio -. Certo, non posso sapere se ho ricevuto il vaccino vero e proprio o un placebo” ha detto parlando con l’ANSA. Lo studio si svolge in ‘doppio cieco’ in base al quale né il volontario né i medici sanno la vera natura della sostanza iniettata.

