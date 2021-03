Coronavirus, verso nuove misure restrittive in provincia di Frosinone

Purtroppo cresce in provincia di Frosinone il numero dei contagi da Covid 19, anche oggi i numeri sono impietosi nella giornata odierna sono 275 le persone contagiate da questo maledetto virus. In provincia di Frosinone sono due i comuni in zona rossa ,Torrice e MSG Campano e l’intera provincia in zona arancione, a quanto pare queste restrizioni non bastano tanto che l’assessore alla sanita’ della Regione Lazio D’Amato ha dichiarato, che per quanto riguarda la Provincia di Frosinone ci saranno altre restrizioni in quanto i dati provinciali sono allarmati e l’indice di contagiosità è sopra la soglia prevista per legge. La variante inglese del virus contagia le fasce piu’ giovane della popolazione cosa che non accadeva con il virus originale, l’unica soluzione e’ di fare in fretta con la somministrazione dei vaccini Covid , che al momento non ci sono, anche se nel Lazio le persone vaccinate sono oltre 500.000.

