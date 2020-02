Coronavirus, uno spot con Amadeus di Rai e Ministero della Salute (VIDEO)

«Aiutiamoci l’un con l’altro. Insieme ce la facciamo». Un video con protagonista Amadeus, che mette a disposizione del Servizio Pubblico la propria popolarità, per sensibilizzare tutti sulle buone pratiche quotidiane che aiutano a contenere il rischio contagio da coronavirus Covid-19. È lo spot realizzato dalla Rai per il Ministero della Salute, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che sarà in onda nelle prossime ore su tutti canali Rai e sui social.



