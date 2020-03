Coronavirus: Uncem, siamo con Poste nessuna polemica

Uncem “sta con Poste italiane e con i suoi dipendenti. Sappiamo che migliaia di portalettere garantiscono i servizi mettendo a repentaglio la loro sicurezza. Quindi ci ha sorpreso non poco, negli ultimi giorni, l’attacco a Poste Italiane accusata da alcuni amministratori locali di aver chiuso a giorni alterni, o comunque temporaneamente, alcuni uffici postali sui territori”. Lo afferma il presidente nazionale dell’associazione dei comuni montani, Marco Bussone.”Le rimodulazioni ci sono state, ci sono. Ma non ne siamo affatto stupiti. – spiega Bussone – Anzi. Uncem ha confermato

ieri all’ad Del Fante, alla presidente Farina, al vicedirettore Lasco la massima collaborazione anche in questa fase complessa. Uncem sta con i dipendenti che hanno chiesto e ottenuto tutele.Ridurre gli orari degli uffici va di pari passo con la necessità di ‘stare a casa’, nonché di utilizzare il meno possibile i servizi degli sportelli aperti. La pensione – aggiunge il presidente Uncem – si può ritirare nei giorni di apertura garantiti, concordati da Poste con il Governo e con i Prefetti. Tutte le altre operazioni si possono fare on line. O posticipare. Nessuna polemica dunque.

COMUNICATO STAMPA