Una persona è risultata positiva al coronavirus all’interno della redazione de “Le Iene”. “Nonostante il caso non riguardi la squadra di professionisti presente negli studi televisivi, Mediaset – spiega una nota di Cologno Monzese – ha preferito sospendere il programma per cautela sanitaria e ha invitato tutti i professionisti coinvolti a restare in isolamento domiciliare. Pertanto le prossime puntate del programma non andranno in onda in attesa degli sviluppi della situazione”.

fonte tgcom24