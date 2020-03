Coronavirus, Uiltemp Uil: novità importanti per i 9mila lavoratori somministrati della provincia di Frosinone

Novità importanti per i circa 9mila lavoratori somministrati (assunti dalle agenzie di lavoro interinale) della Provincia di Frosinone. UILTEMP UIL, ASSOLAVORO, FELSA CISL, NIDIL CGIL a seguito della pubblicazione del D.P.C.M. 09 marzo 2020, che estende a tutto il territorio nazionale le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno trovato l’accordo per sospendere le tempistiche per la presentazione delle istanze per le prestazioni EBITEMP e FORMA.TEMP, gli enti bilaterali a cui si rivolgono i lavoratori per ottenere i trattamenti integrativi salariali quali, tra gli altri, il rimborso delle spese mediche, la disoccupazione aggiuntiva, i finanziamenti agevolati. La procedura di TIS “in deroga”, piega la UILTEMP UIL è attivabile su tutto il territorio nazionale per un periodo pari a trenta giorni a decorre dal 6 marzo 2020. L’Accordo, se necessario, verrà ulteriormente armonizzato alla luce di sopravvenienti interventi normativi in materia: “Il particolare momento che vive il nostro Paese – sottolinea la UILTEMP UIL Frosinone – ci impone di elevare al massimo livello il senso di responsabilità che ci ha sempre contraddistinto. L’attività delle nostre Strutture, ad ogni livello, e dei nostri sportelli sindacali dovrà svolgersi, per quanto possibile, attraverso l’ausilio di strumenti di confronto a distanza, quali conference call e simili. In particolare l’attività degli sportelli, se fatta di presenza, dovrà avvenire nel pieno rispetto delle misure di sicurezza pubblica previste per il distanziamento sociale. Sarà quindi necessario ricevere i lavoratori solo previo appuntamento e nel numero massimo di uno per volta(mantenendo la distanza prevista), al fine di tutelare e salvaguardare l’incolumità di ciascuno dei soggetti (lavoratori ed operatori) coinvolti nell’attività in questione”

comunicato stampa