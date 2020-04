Coronavirus, terzo decesso in 48 ore in Ciociaria

Il coronavirus non lascia scampo questa volta a perdere la vita e’ un uomo di 73 anni di Fumone, da diversi giorni ricoverato in ospedale e con patologie pregresse e’ la terza vittima in provincia di Frosinone in 48 ore. Purtroppo il bilancio dei decessi in provincia sale a 46 dall’inizio della pandemia. Per quanto riguarda Fumone e’ la seconda vittima per coronavirus.

foto archivio

Correlati