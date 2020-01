Coronavirus, terzo caso sospetto a Roma

Sale la tensione e la paura a Roma per l’allerta da Coronavirus. Dopo i due turisti cinesi risultati positivi alla malattia, ovvero i primi due casi italiani conclamati, nelle ultime ore c’è stato un nuovo allarme contagio. Si tratta di un uomo forse venuto in contatto con la coppia (direttamente o indirettamente, avendo magari frequentato gli stessi ambienti): è un operaio romeno di 42 anni, Marian C., che lavora nell’Hotel Palatino di via Cavour, dove i cinesi soggiornavano nella Capitale. E dove, dopo essere stata sigillata nell’immediato, la stanza dove alloggiavano è stata decontaminata della Asl.

L’allarme

Il paziente è arrivato al pronto soccorso dell’ospedale di Tivoli intorno alle 17 di giovedì, lamentando i sintomi dell’influenza: febbre alta e tosse. Ma quando ha riferito all’infermiera del Triage di aver frequentato per questioni lavorative l’Hotel Palatino, dove la stanza dei turisti positivi al Coronavirus è stata immediatamente sigillata, è scattato il protocollo per le malattie infettive. Il paziente è stato quindi fornito della mascherina ed è stato posto in isolamento in una stanza dedicata. Immediata anche la comunicazione al 118 che ha inviato a Tivoli un’ambulanza ad alto biocontenimento della Cri per il trasferimento d’emergenza all’Istituto nazionale per le malattie infettiva Lazzaro Spallanzani di Roma.

I risultati nel pomeriggio

Come per gli altri casi finora noti ed esaminati, ora bisognerà aspettare i tempi tecnici per i risultati dei test a cui il paziente è stato sottoposto allo Spallanzani. E non è escluso che la comunicazione avverrà oggi, venerdì, alle 14, in contemporanea con il primo bollettino sanitario sulle condizione clinica dei due pazienti che hanno contratto il Coronavirus e sulle misure adottate. In queste ore sono in corso accertamenti anche su altre persone che sono entrate in stretto contatto con la coppia di turisti cinesi. E non risulterebbero al momento altri contagi all’interno dell’Hotel Palatino.

Foto e fonte corriere.it