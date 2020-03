Coronavirus, spiagge di Latina e provincia piene di gente anche dopo il decreto

Il lungomare di Latina affollato come in una bella giornata di primavera e d’altronde il sole e le temperature gradevoli hanno spinto tanti a fare una passeggiata al lido, prendendo d’assalto anche i ristoranti. Stessa situazione a Sabaudia e Terracina con turisti consapevoli arrivati anche da Roma. Gli appelli delle istituzioni alla responsabilità e al senso civico di ogni cittadini sembrano essere stati letteralmente inascoltati. L’emergenza coronavirus non ferma le persone e neanche il nuovo decreto, firmato in piena notte dal presidente del Consiglio Conte, ha fermato residenti e turisti: uscire di casa il meno possibile, evitare assembramenti di persone e rispettare la distanza di almeno un metro. Anche all’aperto, ovviamente, e non solo al chiuso.“Anche i sindaci della provincia di Latina in queste ore hanno lanciato un’appello ai cittadini pontini, invitando le persone alla responsabilità:“Cari cittadini, stiamo vivendo un’emergenza nazionale, delicata e complessa allo stesso tempo, l’obiettivo è contenere il diffondersi del COVID-19 che pone le nostre comunità di fronte a una sfida inedita. Stiamo facendo di tutto per fronteggiare questa situazione con accortezza e senso di responsabilità. Mai come in questo momento è importante che la responsabilità venga vissuta collettivamente. È necessario evitare assembramenti, luoghi affollati o contatti ravvicinati.”

fonte e foto Latinapress.it

