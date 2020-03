Coronavirus, “sintomi lievi possono essere indicativi di infezione”

“Dobbiamo convincere le persone che i sintomi anche leggeri possono essere indicativi, in una prima fase, di una infezione da coronavirus. Quindi non escano, non abbiamo contatti e si comportino come gli viene raccomandato, soprattutto consultando il proprio medico”. Lo ha detto Paolo D’Ancona, epidemiologo dell’Istituto superiore di sanità (Iss), in conferenza stampa dalla Protezione Civile di Roma.

Fonte adnkronos.com – foto web

