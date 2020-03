Coronavirus, «Se vi avvicinate a meno di un metro sparo»: il tweet di un commercialista diventa un caso

Una provocazione? Una follia? Il tweet di un commercialista ligure in queste ore sta facendo il giro del web scatenando non poche polemiche. Il profilo è quello dello studio di un commercialista di Savona che ha postato la foto di una pistola infilata nella cinta dei pantaloni accompagnata dalla frase: «Stai a casa perché se ti incontro e ti avvicini a meno di un metro ti sparo per legittima difesa», accompagnato dall’hashtag #contedimettiti. Il post ovviamente ha suscitato decine di commenti. «Questo è pericoloso», scrive qualcuno. E ancora: «Sei un criminale». L’uomo è stato segnalato da alcuni utenti alle forze dell’ordine.

fonte Leggo.it