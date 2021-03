Coronavirus, scuole: dichiarazione del sindaco di Ferentino, Antonio Pompeo

“Come sempre tocca ai sindaci assumersi responsabilità davanti alle decisioni che piovono dall’alto. Ho riflettuto, ho ascoltato, mi sono confrontato. Tanta la preoccupazione e l’insicurezza da parte della popolazione che, unite al momento ancora estremamente delicato, mi spingono a una scelta di responsabilità a fronte della cosa più importante per chi governa: la tutela della salute pubblica.

Per questo ho deciso di predisporre l’ordinanza che sarà pubblicata domani e che stabilisce, per le giornate di martedì 30 e mercoledì 31 marzo, la didattica a distanza per le scuole dell’infanzia, le elementari e le medie, sia pubbliche che private, e la chiusura di tutti gli asili nido, anche al fine di permettere la sanificazione di aule e locali prima della riapertura degli istituti.La salute e la serenità dei miei concittadini prima di tutto!”.

Così il sindaco di Ferentino, Antonio Pompeo

comunicato stampa