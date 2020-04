Coronavirus, scomparsa Abate Romagnuolo: il cordoglio del presidente Pompeo e del Consiglio provinciale

“A nome mio personale, dell’intero Consiglio Provinciale e dell’Amministrazione che rappresento, esprimo profondo e sentito cordoglio per la scomparsa dell’Abate di Casamari, Padre Eugenio Romagnuolo, vittima del Covid-19. A tutta la comunità monastica e sacerdotale della città di Veroli giunga il nostro abbraccio in questa drammatica e dolorosissima circostanza. L’intero territorio provinciale sta pagando un prezzo molto alto in termini di vite umane e la morte del Padre Abate è un lutto per tutta la Ciociaria“.Così il presidente della Provincia di Frosinone, Antonio Pompeo.

COMUNICATO STAMPA

