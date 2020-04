Coronavirus, Ruspandini (FdI): “Task force su fake news? Si occupi di Ricciardi che non è dell’OMS

“Prima di pensare alla task force contro le fake news pensino a quelle costruite direttamente da loro! Veniamo a sapere dall’Adnkronos che questo tale Ricciardi diventato e assorto agli onori delle cronache come l’esperto per eccellenza del corona virus nelle tv italiane, per denuncia di Guerra dell’Oms e per stessa ammissione di Ricciardi in realtà non fa parte della già discutibile per tanti versi Oms! Le sue sprezzanti dichiarazioni, le sue valutazioni quasi sempre rivelatesi sbagliate ci fanno capire in che mani stiamo… soltanto il nostro senso di responsabilità ci ha impedito fino ad ora di sconfessare i grossolani errori nella gestione dell emergenza fin qui prodotti. Ma ci sarà tempo per approfondire… speriamo solo che l’Italia e gli italiani resistano” così il senatore Massimo Ruspandini di Fratelli d’Italia all’Adnkronos.

