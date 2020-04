Coronavirus, Ruspandini (FdI): Riconoscenza a trasportatori per lavoro incessante

“Oltre alla nostra infinita gratitudine verso i medici, gli infermieri e il personale sanitario, vorrei rivolgere un pensiero anche ad un’altra categoria fondamentale in questa emergenza: quella dei trasportatori. A loro, che dall’inizio di questo periodo, in silenzio e in condizioni logistiche impossibili non hanno mollato un attimo, continuando a rifornire aziende e supermercati per garantire a tutti noi l’ approvvigionamento vitale, va il mio sincero grazie” così in un video su facebook il senatore e responsabile dei Trasporti di Fratelli d’Italia Massimo Ruspandini.

