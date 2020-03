Coronavirus, Ruspandini (FdI): “Riaprire nel Lazio reparti terapia intensivi chiusi”

“Fratelli d’Italia chiede di riaprire e implementare i reparti di terapia intensiva negli ospedali della provincia di Frosinone. Esistono strutture idonee a garantire adeguati servizi di assistenza che vanno immediatamente adeguate allo scopo. Certamente l’ospedale di Alatri, ma anche per decongestionare l’emergenza quelli di Ceccano e Anagni che potrebbero essere efficientati rapidamente riaprendo e organizzando alcuni reparti meno invasivi per implementare il servizio sanitario dell’intera provincia. Siamo a disposizione in una logica di collaborazione per partecipare alle scelte che intenderà adottare in questo senso la Regione Lazio a patto che non si perda ulteriore tempo e che la provincia di Frosinone venga considerata nell’ambito di un piano regionale equo è proporzionato tra i diversi territori”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Massimo Ruspandini.

COMUNICATO STAMPA

Correlati