Coronavirus, Roby Facchinetti non va a Domenica In: “Sono devastato dal dolore”

Carissimi Amici, vorrei scusarmi anche con tutti voi, perché oggi era previsto un collegamento via Skype da casa mia per Domenica In, con la mia amica di sempre Mara Venier, ma credetemi, io e la mia famiglia siamo profondamente devastati dal dolore per questa tragedia infinita che, soprattutto la mia città, Bergamo, sta vivendo ormai da troppo tempo”. Così, con un post su Instagram, Roby Facchinetti ha annunciato di non farcela a partecipare alla puntata di oggi di Domenica In. Il programma è di nuovo in onda dopo un stop, nel rispetto delle misure stabilite dal decreto per arginare il contagio da coronavirus. E Bergamo è una delle città più colpite da questa emergenza sanitaria. “Da casa mia si sentono costantemente le sirene delle ambulanze che giungono nei nostri ospedali per soccorrere quei pazienti che hanno bisogno di essere immediatamente assistiti – scrive ancora Facchinetti – Io e la mia famiglia possiamo solo pregare per loro e per tutti noi”.

Foto e fonte ilfattoquotidiano.it

