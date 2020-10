Coronavirus, Ricciardi: «Siamo sulla lama del rasoio, tra poco avremo 16 mila contagi al giorno»

L‘aumento dei contagi di coronavirus fa scattare l’allerta. Walter Ricciardi, il consulente del ministro Speranza, professore ordinario di Igiene e Medicina Preventiva all’Università Cattolica, ha ribadito che occorre impegno per arrestare la crescita sottolineando: «Siamo sulla lama del rasoio».L’esperto ha ribadito l’importanza dei controlli e anche delle sanzioni che possano far rispettare i decreti. Il rispetto delle distanze e l’utilizzo di dispositivi di sicurezza sono fondamentali, in caso contrario, ha affermato: «Se non invertiamo la tendenza, tra due mesi potremmo arrivare a 16.000 casi». In un’intervista all’Huffington Post ha spiegato questa impennata dei contagi come un chiaro segno di come l’epidemia non sia stata sconfitta.Gestire la situazione è molto delicato, visto che la priorità di governo e comunità scientifica è evitare un secondo lockdown e tenere aperte le scuole, per fare questo occorre che tutte le regioni puntino su un’accurata diagnostica. La situazione attuale è diretta conseguenza di un comportamento poco attento nelle scorse settimane e mesi, quindi ora occorre invertite la tendeza. Sui timori di un possibile nuovo lockdown chiarisce: «Dobbiamo e possiamo evitarlo, siamo nelle condizioni per riuscirci. L’unico modo per farlo è comportarci responsabilmente. D’altra parte, rispettando le regole si può fare tutto».

foto e fonte leggo.it

Correlati