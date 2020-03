Coronavirus, Ricciardi (Oms): “Virus circola in tutta Italia ormai: atteso aumento in zone gialle”

“Il virus circola ormai in tutta Italia anche lontano dalle cosiddette zone focolaio, per questo è probabile che nei prossimi giorni ci saranno nuovi casi nelle zone gialle”, a dirlo è il dottor Walter Ricciardi, membro del consiglio esecutivo dell’Oms e consigliere del Ministero della Sanità, che in un’intervista rilasciata a Corsera ha spiegato quali potrebbero essere i nuovi scenari di contagio nell’emergenza coronavirus nei prossimi giorni. “Nei prossimi giorni avremo un aumento importante di casi nelle zone gialle di Lombardia ed Emilia-Romagna, meno in Veneto dove l’epidemia sta fortemente rallentando”, ha spiegato Ricciardi che ha motivato così che le strategie messe in campo dal governo attraverso il decreto firmato la scorsa notte servono a contenere la progressione.Ricciardi ha poi sottolineato la necessità anche dei provvedimenti nelle altre zone d’Italia, in particolare al Centro Sud per evitare una diffusione capillare di un virus che “ha una velocità di propagazione incredibile, molto più del virus della Sars”. “Non frequentare luoghi ad alta concentrazione sociale ed evitare assembramenti è l’unica arma che i cittadini hanno nelle proprie mani per evitare di ammalarsi e diffondere il virus: “Il Servizio sanitario nazionale si sta man mano organizzando ma non è pronto ad accogliere tanti pazienti insieme”, ha spiegato Ricciardi. “Il Sars-Cov 2 procede così rapidamente perché è nuovo e di fronte a se trova delle praterie, non ha barriere in quanto incontra una popolazione completamente suscettibile, senza difese, esposta al contagio perché il sistema immunitario non ha mai dovuto contrastare una simile infezione prima – conclude Ricciardi – è molto virulento cioè ha grandi capacità di riprodursi una volta penetrato nell’organismo”.Ricciardi punta il dito contro continua ad affollare bar, pub e discoteche: “La gente balla, respira, traspira e si creano le migliori condizioni per il contagio – spiega – per questo andrebbero assolutamente evitate, per quanto riguarda teatri e cinema invece, così come i musei, basta attenersi al principio del distanziamento sociale”. Secondo Ricciardi “nelle regioni non ancora colpite e dove non sono state attuate misure eclatanti manca la percezione del pericolo reale. Come se la cosa non ci riguardasse davvero”. Mentre nei prossimi giorni è probabile che il Lazio e Roma, zone particolarmente a rischio poiché polo commerciale e politico, siano sicuramente interessate da nuovi casi: “Il virus sta scendendo. Dal caso zero della Germania minaccia tutto il Paese”.

