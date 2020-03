Coronavirus, Regione Lazio: casi finora confermati

Regione Lazio: dei casi finora confermati il 39% è ricoverato in una strutta sanitaria, il 42% è in isolamento domiciliare e il 5% è in terapia intensiva. I guariti sono l’8%.L’età mediana dei casi positivi è 58 anni. Il 54% è di sesso maschile e il 46% di sesso femminile.I casi positivi sono così distribuiti: il 40,4% è residente a Roma città, il 30,6% nella Provincia, il 10,5% a Frosinone, il 2,6% a Rieti, il 6,3% a Viterbo e il 9,5% a Latina. Il 2,4% proviene da fuori Regione.La app Laziodrcovid ha raggiunto i 72960 utenti registrati di cui 64217 attivi. 1903 medici di famiglia e 257 pediatri di libera scelta collegati alla piattaforma .

