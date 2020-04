Coronavirus, quasi 2,8 milioni di persone contagiate nel mondo

Si avviano verso la soglia del 2,8 milioni i casi confermati di coronavirus nel mondo. Secondo il conteggio aggiornato della Johns Hopkins University, i contagi sono 2.790.986. In testa gli Stati Uniti, con 890.524 casi, seguiti da Spagna (219.764), Italia (192.994), Francia (159.495), Germania (154.545), Gran Bretagna (144.635), Turchia (104.912), Iran (88.194), Russia (68.622), Cina (84.313). I decessi sono in tutto 195.920, con un aumento di 5.062 vittime rispetto ai dati rilevati ieri alla stessa ora.Il numero totale di persone guarite si attesta a 781.382, con la Germania in testa con 106.800 guarigioni, seguite dagli Stati Uniti, con 96.677. adnkronos

