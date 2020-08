Coronavirus, Putin: «Abbiamo il primo vaccino anti Covid». Test su una delle figlie

Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che Mosca ha registrato il primo vaccino contro il Covid-19, sviluppato dall’istituto Gamaleya. «Stamattina per la prima volta al mondo un vaccino contro la nuova infezione da coronavirus è stato registrato», ha affermato Putin. La fase 3 dei test clinici è iniziata la settimana scorsa. Putin ha inoltre rivelato che alla figlia è già stato somministrato il vaccino, che le ha procurato una leggera febbre, sparita poco tempo dopo. Lo riferisce Russia Today.«Oggi è stato registrato il vaccino contro il coronavirus per la prima volta al mondo», ha detto il presidente russo in una riunione del governo. «So che il vaccino funziona in modo abbastanza efficace, garantisce un’immunità stabile e, ripeto, ha superato tutti i controlli», ha detto Putin che si aspetta poi che la Russia inizi la produzione di massa del vaccino contro il coronavirus «nel prossimo futuro». «So che altre istituti stanno lavorando su vaccini simili in Russia. Auguro successo a tutti gli specialisti. Dovremmo essere grati a coloro che hanno fatto questo primo passo estremamente importante per il nostro Paese e per il mondo intero», ha concluso Putin.

Foto e fonte leggo.it