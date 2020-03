Coronavirus, primo caso accertato ad Arpino. Le rassicurazioni del Sindaco Rea

Poco fa il sindaco di Arpino Renato Rea dalla sua pagina Facebook ha pubblicato un posto che conferma il primo contagio da COVID 19 nella citta’ di Cicerone, rassicurando i propri concittadini che la situazione e’ sotto controllo.

Cari concittadini, sono molto orgoglioso anche in questi giorni difficili di sentirmi Arpinate, perché stiamo dimostrando (tranne qualche eccezione) un grande senso civico e rispetto delle norme.

Vedere la Città deserta è una stretta al cuore ma anche motivo di grande soddisfazione, perché vuol dire che abbiamo capito che è solo restando in casa che blocchiamo, o quantomeno rallentiamo, le possibilità di contagio di questo maledetto virus ed acceleriamo il ritorno alla normalità.Motivo di più per restare in casa è la notizia del primo caso di positività registrato ad Arpino, ma la situazione è sotto controllo perché il soggetto è in buone condizioni di salute e le persone che ha contattato nelle ultime settimane sono in isolamento e monitorate.Ringrazio il Prefetto, le autorità sanitarie, i Carabinieri e la Polizia Municipale di Arpino, con i quali c’è un continuo contatto per aggiornamenti ed attività. Stiamo lavorando tutti insieme per fare fronte alla situazione.Da parte vostra mi aspetto che continuate a tenere un comportamento conforme alle disposizioni emanate con i vari Dpcm.Tutti insieme usciremo da questo incubo, che sicuramente almeno servirà a farci sentire più uniti, ci farà apprezzare le vere cose importanti della vita e ci consentirà di apprezzare maggiormente le bellezze della nostra Città e delle sue manifestazioni.