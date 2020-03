Coronavirus, Pregliasco: “Non ci sarà picco ma onda che si sposta”

“Non avremo un picco. E’ più giusto parlare di un’onda che si sposta. I numeri di ieri sono un segnale positivo”. Il virologo Fabrizio Pregliasco interviene così a Tagadà, su La7.”Dobbiamo essere prudenti, purtroppo c’è ancora un numero elevato di decessi ma c’è un calo di incidenza nelle province sotto scacco come Brescia e Bergamo. In altri territori della città metropolitana però vedo con inquietudine qualcosa che potrebbe crescere. Non avremo un vero picco, ma un’onda che si sposterà magari con peso minore nelle altre regioni viste le misure adottate”, spiega il virologo.

Fonte ADNKRONOS