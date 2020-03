Coronavirus, paziente positivo si suicida lanciandosi da una finestra dell’ospedale

Un uomo di 73 anni, risultato positivo al coronavirus, si è tolto la vita lanciandosi da una finestra dell’ospedale di Cremona. È accaduto nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 marzo. Il paziente è precipitato dal settimo piano del nosocomio. Il cadavere è stato ritrovato la mattina successiva in uno dei cortili interni della struttura. Non ci sono certezze circa la motivazione del gesto estremo. Una delle ipotesi è che il 73enne forse preoccupato di aver infettato i suoi famigliari. Del caso si stanno occupando i carabinieri di Cremona, che hanno raccolto le testimonianze di chi aveva in cura il paziente.

