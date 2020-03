Coronavirus, “Ora tutto l’ospedale è infetto”. Scatta l’allarme al Cto di Milano

E aumentano anche gli operatori sanitari risultati positivi al Covid-19: infatti, secondo i dati resi noti dall’Istituto superiore di sanità, i contagiati tra il personale sanitario sono 7.145, pari a circa il 9%.” La situazione dei medici, e di tutto il personale sanitario, all’interno degli ospedali italiani, è estremamente preoccupante “. A sottolinearlo è Alessandro Garu, il segretario dell’organizzazione sindacale Coas Medici dirigenti, che ha spiegato: “ Il ricovero dei pazienti infetti negli ospedali si è rivelata (a posteriori) una scelta sbagliata e deleteria, perché ha trasformato queste strutture in veri e propri focolai di Covid-19 “. È dello stesso avviso anche Silvio Garattini, presidente e fondatore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri che, nel commentare i numerosi contagi tra medici e infermieri nel corso di un’intervista a Repubblica, sottolinea: “ La prima linea – medici, infermieri, personale sanitario – ha fronteggiato l’onda di piena del virus senza avere attrezzature adeguate. Dov’erano i dispositivi? Adesso quella prima linea è falcidiata da malattie e, purtroppo, da decessi. Penso ai medici di base. Penso a strutture che si sono trasformate in camere di incubazione. Le maggiori infezioni avvengono in ambiente ospedaliero “.Potrebbe esserne un esempio il Cto di Milano, da cui medici e infermieri lanciano l’allarme, secondo le testimonianze raccolte dal Corriere della Sera. “ Tutto l’ospedale ormai è un’area infetta “, sostiene il personale sanitario del Centro traumatologico ortopedico, che spiega: “ Abbiamo aperto un reparto Covid con venti posti letto, poi aumentati fino a trenta. Il virus da lì è uscito e tutto il Cto adesso è area infetta. In cardiologia ormai un solo paziente non è contagiato “. Sarebbero numerosi anche i medici e gli infermieri contagiati, pari al 30% dei lavoratori: “ Siamo al collasso – dicono dalla struttura- non abbiamo infettivologi. E mancano anche medici internisti “. Per questo, una delle soluzioni che propongono da via Bignami è la chiusura, almeno di alcuni reparti, perché, sostengono, “ se andiamo avanti così si rischia la chiusura totale “. Secondo uno specialista, intervistato dal Corriere, “ occorre trasferire i malati non Covid. Sanificare. Poi sottoporre al test chi entra. E tenere separato chi è infettato da chi non lo è “.“ Siamo molto preoccupati dell’allarme lanciato dai medici del Cto, Milano non deve infettarsi attraverso i suoi ospedali “, ha commentato il Pd Lombardia, dopo l’Sos partito dal Cto. E alcuni consiglieri regionali hanno deciso di scrivere al direttore sanitario della struttura per chiedere chiarimenti sulla situazione.Intanto, aumentano i casi di contagio tra operatori sanitari, arrivati al 9% del totale. Secondo uno studio uno degli ultimi studi, i pazienti asintomatici sono considerati i principali veicoli del virus e le persona più a rischio sono proprio medici e infermieri. Per questo, “è necessario mettere in sicurezza tutti noi medici e gli operatori sanitari”.

fonte Il Giornale.it – foto web