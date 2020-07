Un team di esperti dell’Oms è in procinto di partire per la Cina per studiare l’origine del coronavirus. Lo ha reso noto il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus: “Negli ultimi mesi ci sono state molte discussioni sulle origini del Covid-19. Tutti i preparativi sono stati ultimati e i nostri esperti viaggeranno verso la Cina per lavorare con le loro controparti cinesi all’identificazione della fonte zoonotica del virus”.

fonte tgcom24.mediaset.it – foto web