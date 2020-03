Coronavirus, nuove direttive per la vendita di mascherine.Ciacciarelli (LEGA) scrive a D’Amato.

“Ho scritto all’Assessore Regionale alla Sanità D’Amato, ed al presidente della Regione Lazio Zingaretti per sottoporgli una questione delicata.

Accade che, come riferitomi da molti farmacisti del territorio, sono stati consegnati nei loro esercizi pochi pacchi di mascherine da 50 pezzi.

Dopo la vendita dei primi pacchi ai primi clienti, le scorte vanno, inevitabilmente, in rapido esaurimento.

Per ovviare a questa evidente criticità, i Farmacisti allora provvedono e vendere le mascherine singolarmente, aprendo quindi le confezioni da 50, allo scopo di soddisfare, giustamente, il maggior numero di richieste da parte dei cittadini.

Vendita dei presidi, peraltro, al prezzo di costo per i farmacisti, di fatto quindi senza nessun guadagno.

Ma il problema ovviamente non è questo.

Accade, infatti, paradossalmente, che molte Farmacie sono oggetto di controlli da parte della GdF, che contesta ai titolari, la vendita singola delle mascherine, in luogo di quella a pacchi da 50, elevando nei loro confronti delle multe salatissime, in quanto le norme in vigore sembra non prevedano questa possibilità.

Inoltre, le mascherine che provengono dall’estero e che non hanno tutte le varie certificazioni di controllo, non possono essere vendute al pubblico.

Tutte queste descritte circostanze oggettive, esposte dai farmacisti, stanno determinando un inutile, quanto dannoso, ulteriore rallentamento della messa a disposizione dei cittadini delle indispensabili mascherine, rischiano quindi di compromettere, ulteriormente, una situazione sanitaria, già di per se, estremamente complicata. Ho chiesto quindi a D’Amato un tempestivo intervento allo scopo di semplificare le procedure di vendita delle mascherine protettive nelle farmacie del territorio.”

comunicato stampa