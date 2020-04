Coronavirus, nude prendono il sole sul balcone: i vicini scatenano un parapiglia

Due donne tutte nude sul balcone a prendere il sole e si scatena un parapiglia tra i vicini: succede anche questo ai tempi della quarantena per il coronavirus.E’ successo in Toscana, ad Altopascio, provincia di Lucca, dove un intero isolato è finito nel caos, con diversi condomini che hanno chiamato i carabinieri, sembra “costretti” dalle loro mogli.

Come scrive “La Nazione” di oggi le due donne, trovandosi ai piani più alti, devono aver pensato di non essere scorte dai vicini. Per questo, dopo una tintarella in bikini, hanno deciso di spogliarsi.I residenti del condominio di fronte hanno così chiamato i carabinieri. Ma all’arrivo della pattuglie le due signore che prendevano il sole nude erano sparite.

foto e fonte leggo.it