Coronavirus, non solo Immuni: che fine hanno fatto le app regionali, dal tracciamento all’assistenza

«Immuni», la app governativa di tracciamento anticontagi (arrivata il 27 giugno a 4 milioni di download – ci si aspettava di più), è in buona compagnia. È affiancata da una serie di app regionali. Solo nel caso della Sardegna e del Veneto però le app hanno anche una funzione di tracciamento. Negli altri casi servono soprattutto per analisi statistiche ed epidemiologiche (Lombardia), per teleassistenza medica (Lazio), per assistere i turisti in vacanza (Sicilia). Ma vediamo nel dettaglio quali sono, come funzionano e che feedback hanno avuto in termini di download le App regionali.

In Lombardia 1,4 milioni di download per «AllertaLom»

La Lombardia ha implementato la app «AllertaOm», nata per gli alert della Protezione civile, con funzionalità connesse all’emergenza sanitaria (per esempio, individuazione di focolai, analisi statistiche ed epidemiologiche).

L’App non è come Immuni. Non c’è tracciamento dei positivi. Viene chiesto di compilare un breve questionario: sesso, età, condizioni pregresse (sovrappeso, diabete, ipertensione); Comune e CAP in cui si abita e Comune e CAP in cui si lavora (nel caso si stia ancora uscendo per lavoro); se si hanno avuto contatti con persone positive; sintomi (temperatura, perdita di gusto e olfatto, tosse, dolori muscolari, stanchezza, congiuntivite, diarrea, raffreddore). In qualsiasi momento è possibile (max 1 volta al giorno) aggiornare le risposte al questionario, segnalando l’emergere di nuovi sintomi. Le informazioni raccolte contribuiscono ad alimentare una “mappa del rischio contagio”. Il questionario viene compilato in forma anonima e l’app non prevede meccanismi di localizzazione continua dei partecipanti. Il numero di utenti al momento è di circa 1,4 milioni

Per sbarcare in Sardegna è obbligatoria la registrazione online per fornire i dati generali e le informazioni di soggiorno nell’Isola. Dal 12 giugno la registrazione per chi arriva in Sardegna può essere effettuata anche su “SardegnaSicura”, la App della Regione rilasciata sui sistemi operativi Ios e Android. Due le sezioni principali presenti nella home page del dispositivo. La prima “Registrazione imbarco e soggiorno in Sardegna” dove è possibile appunto indicare le generalità, (città di provenienza e di arrivo, data di ripartenza, nonché il modulo con le informazioni sanitarie legate al Covid-19). L’altra sezione riguarda il tracciamento degli spostamenti con la geolocalizzazione. Ma quest’ultima è attivabile solo su base volontaria. Al 23 giugno si registrano 32.790 installazioni Android e 30.700 installazioni iOS, per un totale di oltre 63mila download.

Nel Lazio una App per le teleassistenza medica

LazioDrCovid è l’App lanciata dalla Regione Lazio per la teleassistenza medica. Sono già oltre 80 mila gli utenti che hanno scaricato l’applicazione e 2.200 i medici di famiglia e 300 pediatri di libera scelta collegati. L’app permette di connettere i pazienti con operatori sanitari e numero verde 800118800. Non è un servizio di emergenza e non sostituisce il servizio del Numero Unico delle Emergenze 112/118 che deve essere attivato da parte del cittadino in caso di emergenza sanitaria.

SiciliaSicura per i turisti

Sono oltre 38mila le persone che hanno scaricato finora «SiciliaSiCura». L’app, pensata all’inizio per monitorare chi era in quarantena, dall’8 giugno ha cambiato pelle. Ed è dedicata ai turisti che vengono sull’Isola in vacanza, sprovvisti pertanto di un medico di riferimento. In caso di sintomi, tramite l’app è possibile contattare le (Unità sanitaria di continuità assistenziale turistica) che si occupano del monitoraggio, presa in carico e assistenza degli eventuali casi sospetti da Covid-19 fra i non residenti o domiciliati nell’Isola.