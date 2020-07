Coronavirus nel Lazio, verso l’obbligo della mascherina all’aperto nelle zone della movida: ordinanza in arrivo

Mascherina obbligatoria in zone movida del Lazio. La Regione Lazio è al lavoro su un’ordinanza per rendere obbligatorio l’uso della mascherina quando si verificano condizioni di assembramenti anche all’esterno. In particolare il provvedimento mira a prevenire nuovi contagi dovuti all’affollamento incontrollato nei luoghi della movida. Più volte l’assessore alla sanità della Regione Alessio D’Amato negli ultimi giorni ha richiamato all’importanza dell’uso della mascherina in determinate situazioni.

D’Amato: «Stiamo cercando di capire qual è lo strumento più adatto contro gli assembramenti e valutiamo possibili soluzioni compreso un provvedimento analogo a quello preso a Capri», ha detto l’assessore D’Amato intervistato su Rai Radio1 all’interno del programma Centocittà. «Abbiamo un problema con la movida -ha aggiunto D’Amato- e lo dobbiamo risolvere considerando che il senso di responsabilità per ora non c’è stato. Bisogna evitare ciò che è accaduto in Catalogna e bisogna prevenire la diffusione del virus».

Test rapidi da effettuare a campione già in aeroporto sui passeggeri provenienti da zone ad alta incidenza virale. È l’ipotesi sulla quale sta lavorando la Regione Lazio per prevenire i contagi ‘di ritornò. «Stiamo lavorando col ministero per effettuare tamponi già jn aeroporto -ha detto l’assessore Alessio D’Amato intervistato su Rai Radio1 all’interno del programma Centocittà- A Fiumicino si registra un numero di voli superiore agli altri scali italiani e per questo ora cerchiamo di privilegiare test rapidi anche a campioni sui voli da zone ad alata incidenza virale. In questa maniera, testando ci proveniva dal Bangladesh, abbiamo rintracciato 240 positivi. Ora abbiamo anche un problema col Pakistan, bisogna coniugare il diritto alla salute col diritto a viaggiare».

Fonte leggo.it foto web