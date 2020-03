Coronavirus, muore agente di polizia penitenziaria: lascia moglie e due figli

Morto il primo agente di polizia penitenziaria a Milano per il coronavirus. Lo annunciato i sindacati di categoria. «È con enorme commozione e dispiacere che apprendo e riporto la morte di un collega che ha contratto il virus in servizio. Lavorava presso il nucleo provinciale traduzione e piantonamento di Milano ed era in servizio presso la Casa Circondariale di Milano Opera. Lascia moglie e due figli ed era originario della Puglia. Mentre nelle carceri continuano a scarseggiare mascherine e quelle che ci sono non servono a nulla, il Ministro della Giustizia Bonafede ieri alla Camera non ha speso una parola per i poliziotti penitenziari affetti da coronavirus. È ora di misure eccezionali fare i tamponi a tutti i poliziotti».Lo annuncia il Sindacato di Polizia Penitenziara , attraverso le parole di Aldo Di Giacomo.

fonte leggo.it – foto web