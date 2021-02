Coronavirus, MSG Campano zona “rossa”. Le comunicazioni del sindaco Veronesi

Carissimi concittadini, da questa notte e precisamente dalle ore 01:00 del 27.02.2021 e per i 14 giorni successivi, il comune di Monte San Giovanni Campano è stato individuato quale “ZONA ROSSA”.

A seguito di ciò:

– E’ vietato ogni spostamento in entrata ed in uscita dal comune, nonché all’interno del comune stesso, salvo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero motivi di salute;

– I due Civici Cimiteri Comunali, Capoluogo e Colli, resteranno chiusi ai dolenti, salvo in caso di tumulazioni e riti funebri, per i quali è ammessa la presenza di un numero massimo di 15 persone;

– Sono sospese le attività commerciali al dettaglio fatta eccezione per l’attività di vendita di prodotti alimentari e di prima necessità.

– I varchi dei confini di accesso al territorio vengono interdetti e consentiti solo per le motivazioni di cui sopra (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero motivi di salute);

– Tutto il territorio è monitorato dinamicamente dalle Forze dell’Ordine.

Un appello, oggi contiamo n. 222 casi di positività, un numero elevatissimo per cui, chiedo ancora una volta di rispettare le seguenti semplici regole:

• Uso della mascherina;

• Distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;

• Igienizzazione frequente delle mani;

• Evitare di creare assembramenti.

Dobbiamo uscire quanto prima da questa situazione e tornare in zona gialla.

Un caro saluto a Voi tutti

Il Sindaco Angelo Veronesi

Comunicato stampa