Coronavirus: Lombardi (M5S), a che punto è questionario ‘anti-contagio’ per medici e sanitari?

#CORONAVIRUS, TUTELIAMO LA SALUTE DI MEDICI E PERSONALE SANITARIO!

Tutti pronti a osannare il prezioso lavoro di medici e personale sanitario, in prima linea contro l’emergenza sanitaria #coronavirus, anche a costo della proprio salute o addirittura della propria vita. Veri e propri “angeli in corsia”, come spesso ho sentito dire. Giustamente. Diverso è però garantire e mettere in campo tutte quelle azioni concrete, coerenti con i proclami e le dichiarazioni pubbliche, necessarie a tutelare la loro incolumità .

Una di queste è il questionario ‘anti-contagio’, pubblicato sul sito della #RegioneLazio, ispirato a quello predisposto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (#OMS) per valutare il rischio per gli operatori sanitari che hanno avuto contatti con pazienti positivi al #COVID19 e che fornisce raccomandazioni per la loro gestione.

Come indicato sul sito della Regione, le ASL devono invitare tutti gli operatori sanitari, inclusi i Medici di Medicina Generale (MMG), Pediatri di Libera Scelta (PLS) e Medici di Continuità Assistenziale (MCA), a compilare il questionario per monitorare il rischio di contagio a cui sono esposti nello svolgimento delle loro attività e, in base ai risultati emersi dall’indagine, mettere in campo tutta una serie di azioni di approfondimento. Ovvero:

📌 istituire il registro di tutti i contatti a rischio

📌 disporre i test per quei soggetti che risulteranno classificati ad alto rischio

📌 organizzare sedute dedicate per effettuare i tamponi su medici e pediatri di base e medici di continuità assistenziale

📌 definire e comunicare ai contatti a rischio, con primo test negativo, le modalità di segnalazione dell’eventuale comparsa di febbre e/o sintomi. La segnalazione deve essere possibile 7 giorni su 7 e 24 ore su 24

Tutte indicazioni che, se messe in campo a tappeto, permettono davvero di tutelare la salute del nostro personale sanitario. Ecco perché ho insieme con il mio collega Loreto Marcelli Consiglio Regione Lazio, vicepresidente in Commissione Sanità , ho presentato un’interrogazione al presidente Nicola Zingaretti e all’Assessorato regionale alla Sanità , per sapere se il questionario è stato effettivamente sottoposto ai medici della nostra Regione e se e come sono state finora applicate tutte le misure ‘salva medici’ contro il coronavirus.

