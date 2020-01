Coronavirus, l’Italia ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per sei mesi

Il suo nome in codice è 2019-nCoV. Quello con il quale è noto è più lungo, eppure più immediato: coronavirus. Da ieri, l’epidemia, partita dalla città di Wuhan, in Cina, è ufficialmente un’emergenza sanitaria mondiale. E ha raggiunto anche l’Italia.

Ore 11:20 – È finita la riunione a Palazzo Chigi: il Consiglio dei ministri ha decretato lo stato di emergenza sanitaria per sei mesi. Con il provvedimento il governo, esercitando dei «poteri sostitutivi» degli enti locali, garantisce interventi immediati a favore della popolazione e del territorio con mezzi e poteri straordinari: sono già stati stanziati 5 milioni di euro. È la prima volta che l’Italia decreta lo stato d’emergenza in conseguenza di un rischio sanitario legato alla diffusione di un virus.

Ore 10:50 – Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’ospedale Spallanzani di Roma (dove sono ricoverati i due cinesi che hanno contratto il virus), ha dichiarato a Radio Capital che «siamo quasi del tutto tranquilli che non ci siano stati altri contagi. Di norma l’infezione viene trasmessa solo da persone che hanno i sintomi, durante l’incubazione non si trasmette virus».

Ore 10:30 -Accertati i primi due casi in Gran Bretagna: si tratta, secondo le autorità locali, di «due membri della stessa famiglia».

Ore 10 – È iniziato il Consiglio dei ministri è stato convocato a Palazzo Chigi per dichiarare lo stato di emergenza per fronteggiare il rischio sanitario connesso al Coronavirus. Tra le misure del governo già attivate c’è il blocco dei voli da e per la Cina, scattato giovedì sera. Gli ultimi cinque voli, partiti poco prima della decisione del blocco, sono atterrati stamattina a Roma e Milano.