Coronavirus, l’isolamento domiciliare è una malattia? L’Inps fa chiarezza

5 Se un lavoratore si ammala mentre è in cassa integrazione cosa prevale?

«Prevale il trattamento di integrazione salariale sull’indennità di malattia. Diverso il caso del lavoratore che si ammala mentre è in servizio ma durante il periodo di malattia è previsto che debba essere dei giorni in cassa integrazione. Se il provvedimento di cassa integrazione riguarda tutto il reparto in cui opera, prevale la cassa integrazione. Nel caso in cui sia solo per alcuni lavoratori, allora rimane valida la malattia». 6 Cosa succede per i lavoratori che devono fare la quarantena all’estero perché richiesta dal Paese di destinazione?

«Non è dovuto nessun riconoscimento della malattia perché l’accesso alla tutela per malattia non può che provenire sempre da un procedimento eseguito dalle autorità sanitarie italiane». fonte lastampa.it – foto web

«Interviene la cassa integrazione che è già prevista dal primo decreto che istituì le zone rosse a inizio pandemia. Quindi assolutamente non si può usare la malattia per giustificare queste assenze».l«No, a meno di malattia conclamata. “Per quanto riguarda i lavoratori fragili la quarantena e la sorveglianza precauzionale – si legge nel messaggio – non configurano una incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa, ma situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività che il legislatore ha inteso tutelare equiparando, ai fini del trattamento economico, tali fattispecie alla malattia”. Semplificando, non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia nei casi in cui il lavoratore, in quarantena o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile, continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio».