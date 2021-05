Coronavirus Lazio, resi pubblici i dati sulla mortalità COVID-19

Coronavirus: Sono stati resi pubblici i dati della sorveglianza sulla mortalità COVID-19 condotta dalla Regione in collaborazione con il DEP Lazio e il SERESMI che conferma che nel Lazio il tasso di mortalità è sceso in tutte le classi d’età. In modo particolare, sugli anziani il numero dei decessi si è quasi dimezzato nelle ultime due settimane. Il dato relativo agli over 90 conferma che la mortalità è passata da 76.6 per 100.000 registrata nelle settimane 12 – 25 aprile a 44.8 nelle settimane 26 aprile – 9 maggio. Per la classe di età 80 – 89 si è passati da 37.7 nelle settimane 12 – 25 aprile a 22.8 nelle settimane del 26 aprile – 9 maggio. Nei 65 – 79 anni il tasso è passato da 17.2 nelle settimane 12-25 aprile a 10.1 in quelle 26 aprile – 8 maggio. Infine, sono stati resi pubblici i dati dello studio pubblicato dal DEPLazio condotto sulle persone over 80 che hanno completato il ciclo vaccinale, in questo caso è emerso che la mortalità per Covid-19 si è ridotta del 95%.

Correlati