Coronavirus Lazio, i dati di oggi

#CORONAVIRUS: D’AMATO: OGGI SU OLTRE 16 MILA TAMPONI NEL LAZIO (+2.623) SI REGISTRANO 1.767 CASI POSITIVI (+434), 73 I DECESSI (+7) E +984 I GUARITI. AUMENTANO I CASI, I TAMPONI E I DECESSI, MENTRE DIMINUISCONO I RICOVERATI E SONO STABILI LE TERAPIE INTENSIVE. IL RAPPORTO TRA POSITIVI E TAMPONI TORNA A 10%. I CASI A ROMA CITTA’ SALGONO A QUOTA 700. QUESTI NUMERI NON CI POSSONO FAR STARE TRANQUILLI. ABBIAMO BISOGNO DEL MASSIMO RIGORE E DI RESPONSABILITA’ DA PARTE DI TUTTI ANCHE IN VISTA DEI FESTEGGIAMENTI DI QUESTA SERA. NON DIAMO VANTAGGI AL VIRUS. Nella Asl Roma 1 sono 223 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Tre casi sono ricoveri. Si registrano nove decessi con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 378 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Duecentoventitre sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano quindici decessi con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 128 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Dieci casi sono ricoveri. Si registrano dieci decessi con patologie. Nella Asl Roma 4 sono 77 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi con patologie. Nella Asl Roma 5 sono 131 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano venti decessi con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 195 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi con patologie.Nelle province si registrano 635 casi e sono dodici i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 181 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 84 e 84 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 270 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano sei decessi di 66, 68, 70, 81, 81 e 91 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 101 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 78, 81 e 86 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 83 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 82 anni con patologie.

fonte Salute Lazio