Coronavirus Lazio: 9 morti e 197 nuovi positivi

Coronavirus, D’Amato: Oggi su oltre 11mila tamponi nel Lazio (+4251) e oltre 15mila antigenici per un totale di oltre 26mila test, si registrano 197 nuovi casi positivi (+1), i decessi sono 9 (+3), i ricoverati sono 747 (-46). I guariti sono 1106, le terapie intensive sono 128 (-6). Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 1,7%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 0,7%. I casi a Roma citta’ sono a quota 120.

** Open Week over 18 Astrazeneca Festa della Repubblica. Sold Out anche per gli 11mila slot aggiuntivi su sabato 5 e domenica 6 giugno. Grande successo.