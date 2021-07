Coronavirus Lazio: 172 nuovi positivi e 1 decesso

Coronavirus, D’Amato: Oggi su oltre 5mila tamponi nel Lazio (-1069) e oltre 4mila antigenici per un totale di quasi 10mila test, si registrano 172 nuovi casi positivi (+8), 1 decesso ( = ), i ricoverati sono 133 (+5), le terapie intensive sono 25 ( = ), i guariti sono 183. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,7% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 1,7%. I casi a Roma città sono a quota 120.

** superate 5,9 milioni di somministrazioni, il 52% degli adulti ha concluso il percorso vaccinale

** riaperto oggi il pronto soccorso del policlinico campus bio medico

**asl roma 3 e sant’egidio, hub vaccinale a ostia in via baffigo, per soggetti fragili, tossicodipendenti, senza fissa dimora, stranieri in attesa di autorizzazione e clochard e persone che fanno capo a centri sociali di idroscalo, infernetto e acilia. Il prossimo appuntamento sara’ lunedi’ 19 luglio

**Asl Roma 2: Campagna vaccinale dedicata a persone non assistite (stp/sfd). Prossimo appuntamento giovedì 15 luglio, ore 14:00-18:00 presso il sito vaccinale di Via La Spezia 30

** Operazione Delta, vaccino itinerante

Programma in corso di aggiornamento:

– Asl Latina, vaccinazione dalle 08:30 alle 16:00 nei giorni: oggi 12 e domani 13 Luglio, Formia – 14 e 15 Luglio, Spigno Saturnia – 16 e 17 Luglio, Minturno Scauri – 18 e 19 Luglio, Fondi.

– Asl Rieti vaccinazione dalle ore 17.00 alle ore 22.00 nei giorni: oggi 12 Luglio, Castel Sant’Angelo – 14 Luglio, Poggio Mirteto – 27 e 28 Agosto, Rieti.

– Asl Viterbo: Martedì 13 luglio, Capranica – Giovedì 15 luglio, Civitella d’Agliano – Sabato 17 luglio, Villa San Giovanni in Tuscia

– Asl Roma 4: oggi 12 Luglio Capena, Castelnuovo E Santa Marinella – 13 Luglio Campagnano E Santa Severa – 14 Luglio Formello E Tolfa – 15 Luglio Sacrofano e Allumiere – 16 Luglio Civitavecchia, Mazzano e Magliano – 17 Luglio Canale M., Manziana

– Asl Roma 6: 18 luglio Cas Pomezia – 25 luglio Cas Rocca di Papa.

** Asl Roma 5: Al via campagna Camper itinerante combinata Anti Covid 19 e Screening Colon retto. Due Camper si recheranno sul territorio della Asl Roma 5 per somministrare il vaccino Janssen dal 6 luglio scorso e a partire dal 12 presso i due camper sarà possibile effettuare anche lo screening del colon retto.

Programma Camper 1: oggi 12 luglio Riofreddo Camerata Nuova – 13 luglio Cave, Gallicano – 14 luglio Ciciliano, Sambuci – 15 luglio Capranica, Castel San Pietro – 16 luglio San Vito Romano, Pisoniano – 17 luglio Vicovaro, Rocca Santo Stefano – 19 luglio Poli, Casape, San Gregorio – 20 luglio Castel Madama.

Programma Camper 2: oggi 12 luglio Roccagiovine, Mandela – 13 luglio Arsoli, Cervara – 14 luglio Sant’Angelo Romano, Montecelio – 15 luglio Vallinfreda, Vivaro Romano – 16 luglio Canterano, Rocca Canterano – 17 luglio Bellegra, Roiate – 19 luglio Agosta, Marano Equo – 20 luglio Fonte Nuova.

** Asl Roma 1: 52 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

** Asl Roma 2: 37 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

** Asl Roma 3: 31 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

** Asl Roma 4: 3 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

** Asl Roma 5: 8 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso;

** Asl Roma 6: 38 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nelle province si registrano 3 nuovi casi e si registrano 0 decessi nelle ultime 24h:

Nella Asl di Frosinone si registrano 2 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Nella Asl di Latina si registrano 1 nuovo caso e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Nella Asl di Rieti si registrano 0 nuovi casi. Si registrano 0 decessi.

Nella Asl di Viterbo si registrano 0 nuovi casi. Si registrano 0 decessi.