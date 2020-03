Coronavirus, l’allarme dell’Oms: la pandemia sta accelerando

La pandemia di coronavirus sta correndo veloce, lo ha detto il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus: «Più di 300mila casi di Covid-19 sono stati segnalati all’Oms, quasi da tutti i Paesi del mondo – ha evidenziato –. La pandemia sta accelerando. Sono serviti 67 giorni perché dal primo caso rilevato si arrivasse ai primi 100mila casi, 11 giorni per altri 100mila, solo quattro giorni per ulteriori 100mila». Però «non siamo prigionieri delle statistiche. Non siamo spettatori impotenti. Possiamo cambiare la traiettoria di questa pandemia di Covid-19. I numeri importano, perché non sono solo numeri. Sono persone, le cui vite e famiglie sono state stravolte». La strada da percorrere c’è: «Chiedere alle persone di stare a casa è un importante modo, ma per vincere dobbiamo attaccare il virus con tattiche aggressive, testando ogni caso sospetto, isolando ogni caso accertato, tracciando e mettendo in quarantena ogni persona che vi è stata a contatto».Ghebreyesus ha sottolineato l’importanza di medici e infermieri: «Gli operatori sanitari possono fare il loro lavoro efficacemente solo quando possono lavorare in sicurezza. Continuiamo ad ascoltare notizie allarmanti da tutto il mondo di alti numeri di infezioni tra gli operatori sanitari». Perciò, «anche se facciamo tutto il resto nel modo giusto, se non rendiamo prioritario proteggere gli operatori sanitari, molte persone moriranno perché il lavoratore della salute che avrebbe potuto salvare la loro vita è malato». «Parlerò ai capi di Stato dei Paesi del G20. Chiederò loro di lavorare assieme per aumentare la produzione, evitare divieti d’esportazioni e garantire equità di distribuzione sulla base delle necessità». Certamente la situazione è critica: «Riconosciamo che alcuni Paesi hanno difficoltà con la capacità di attuare misure offensive. Vari Paesi hanno mostrato che mobilitare le risorse internamente dalle regioni meno colpite è uno modo per aumentare la capacità».+

fonte lastampa.it – foto generica web