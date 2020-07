Coronavirus in Veneto, focolaio di Vicenza. Zaia: «Il paziente che ha contagiato il manager sembra sia morto». Cena con 100 invitati: «Fatevi vivi»

«Il paziente serbo 0 che ha contagiato l’imprenditore vicentino sembra sia deceduto mercoledì». Lo dice il governatore del Veneto Luca Zaia sui nuovi casi in Veneto, generati da un imprenditore vicentino che si era recato in Serbia.

Nella diretta Facebook fuori programma Luca Zaia ha esordito dicendo: «Ieri abbiamo parlato di un focolaio con 5 positivi. Se lo sono presi in Serbia e lo hanno portato in auto». «Sembra che il paziente serbo sia anche deceduto, ma in Veneto abbiamo 5 positivi contagiati in Serbia. E punto. Sembra che a livello nazionale vogliano far passare un altro messaggio».

Giovanni Pavesi, direttore generale Ulss Berica, spiega cosa è accaduto nel Vicentino. Il paziente è stato tenuto monitorato dopo il tampone positivo, era in isolamento fiduciario, non abbiamo ritenuto soddisfacente il contatto, e grazie anche all’aiuto del sindaco ci siamo presentati a casa del soggetto e lo abbiamo portato in ospedale in ambulanza. Ora si trova in terapia intensiva. I casi in totale sono 5. Abbiamo preso l’elenco dei contatti stretti, anche se c’è stata reticenza nel fornirli. Li abbiamo tamponati tutti: 37 Verona, 28 Padova e 52 a Vicenza. I casi sono stati importati dall’estero, è la prima volta in Veneto, non si tratta di focolai nostri, inoltre abbiamo subito intercettato e isolato i casi. E’ importante che le persone restino a casa, noi controlliamo telefonicamente, un contatto continuo e giornaliero con i casi più sintomatici

Il viaggio: Serbia, poi a Medjugorje

Queste persone che hanno importato il Covid nel Vicentino, sono tornati dalla Serbia dove sono andati per lavoro, poi hanno preso la macchina e vanno in Bosnia, a Medjugorje , poi sono rientrati. Uno di questi aveva sicuramente i sintomi del Covid.

Paziente 0, l’imprenditore segnalato in Procura

​Oggi abbiamo presentato in Procura una segnalazione per evidenziare come questa persona abbia avuto un comportamento irresponsabile e rischi di causare una nuova epidemia. La Procura valuterà se vi siano elementi di indagine e colpevolezza.

La cena con 100 invitati: fatevi vivi

Il paziente 0 vicentino – di 65 anni – è stato ad una cena con più di 100 persone e alle autorità sanitarie sono arrivati solo 20 nomi. Questo anche a causa della scarsa collaborazione del paziente. Quindi ci sono persone che non sanno di essere venute in contatto con il virus. L’appello è a tutti quelli che hanno partecipato alla festa di compleanno nel Vicentino: chiamino per fare il tampone.

fonte leggo.it – foto web