Coronavirus in Regno Unito: contagiato il premier Boris Johnson

Il premier britannico Boris Johnson è risultato positivo al test del Coronavirus. La conferma è arrivata direttamente dal suo profilo Twitter. “Nelle ultime 24 ore ho sviluppato sintomi lievi e sono risultato positivo al coronavirus. Ora sono in quarantena, ma continuerò a guidare la risposta del nostro governo tramite videoconferenza mentre combattiamo il Covid-19” ha scritto.Giorni fa il leader conservatore aveva fatto discutere per aver sottovalutato l’emergenza salvo poi effettuare un vero e proprio dietrofront mettendo in lockdown la Nazione.

fonte Fanpage.it

