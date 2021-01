Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi: 11.831 nuovi casi e 364 decessi. Il tasso di positività sale al 17,6%

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi, 2 gennaio 2021: sono 11.831 i nuovi casi nelle ultime 24 ore (con 67.164 tamponi processati) e 364 i nuovi decessi. Con il drastico calo dei tamponi (ieri erano stati 157.524) il tasso di positività torna a salire, raggiungendo il 17,61%.La regione più colpita dal contagio è il Veneto, che fa registrare 3165 nuovi casi, seguita da Emilia-Romagna (2035 nuovi casi), Lombardia (1402 nuovi casi) e Lazio (1275 nuovi casi). La regione col maggior numero di ricoverati è la Lombardia (3293 nei reparti ordinari e 491 in terapia intensiva), seguita da Lazio, Veneto, Piemonte ed Emilia-Romagna.Con il drastico aumento del rapporto positivi/tamponi, la regione col più alto tasso di positività è l’Emilia-Romagna (38,53%), seguita da Veneto (26,89%), Basilicata (20,21%) e provincia autonoma di Trento (20.03%).Tornano ad aumentare i pazienti ricoverati in terapia intensiva per coronavirus in Italia: sono 16 in più rispetto a ieri, con 134 nuovi ingressi registrati oggi. Lo rende noto il nuovo bollettino del ministero della Salute. I malati attualmente ricoverati in terapia intensiva sono 2.569, contro i 2.553 di ieri. Nei reparti ci sono invece 22.948 persone, 126 in più di ieriGli attuali positivi, in Italia, sono 577.062, di cui 551.545 in isolamento, 22.948 ricoverati e 2569 in terapia intensiva. Da inizio emergenza processati 26.823.305 tamponi e accertati 2.141.201 casi, con 74.985 deceduti e 1.489.154 guariti.

fonte Leggo.it