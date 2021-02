Coronavirus in Italia, il bollettino di martedì 2 febbraio: 499 morti e 9.660 nuovi positivi

Coronavirus in Italia, il bollettino di martedì 2 febbraio del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 9.660 su 244.429 tamponi (ieri erano stati 7.925 su 142.419 tamponi). 499 i morti (ieri erano stati 329). Con 18.976 dimessi e guariti in più gli attualmente positivi sono 437.765, 9.824 in meno rispetto a ieri quando c’era stato un calo di 6.379 unità. La percentuale di tamponi positivi, in netto calo, è del 3,9% (ieri era del 5,6%).

Il totale delle vittime da coronavirus nel nostro Paese dall’inizio della pandemia sale a 89.344. Dei 499 morti di oggi 76 vengono dal Veneto, 72 dall’Emilia Romagna, 63 dalla Lombardia, 52 dal Lazio, 38 dalla Campania, 37 dal Piemonte e dalla Sicilia. Nessuna Regione conta oggi più di mille nuovi positivi: la più colpita è la Sicilia con 984 casi, seguita da Campania (919), Lombardia (912), Puglia ed Emilia Romagna (entrambe a 879).

Covid Italia, il riepilogo della settimana

Analizzando i dati di questa settimana (lunedì-martedì) e confrontandoli con quelli di sette giorni fa, si evidenzia un calo dei contagi e dei decessi, ma con un numero sensibilmente più basso di tamponi. Tra ieri e oggi i nuovi positivi sono 17.585 (martedì scorso erano 19.154, due settimane fa 19.322), mentre i morti sono 828 (961 martedì scorso, 980 due settimane fa). I tamponi però sono in calo: tra ieri e oggi il totale è di 386.848, a fronte dei 400.150 di una settimana fa e dei 412.744 test di due settimane fa.

Covid in Italia, il bollettino del 2 febbraio

Il totale dei casi di Covid-19 dall’inizio della pandemia in Italia è dunque di 2.570.608, di cui 89.344 morti e 2.043.499 dimessi e guariti, 18.976 nelle ultime 24 ore. I pazienti attualmente positivi sono 437.765, ieri erano 447.589, un calo di 9.824 unità. I tamponi totali (molecolari più antigenici) effettuati solo oggi sono 244.429 (ieri erano stati 142.419). I tamponi totali effettuati fino ad oggi sono 33.053.574, mentre il totale delle persone testate è di 17.129.160.

Del totale dei positivi sono 415.234 quelli in isolamento domiciliare (-9.843), 20.317 ricoverati in altri reparti (+57) mentre i malati in terapia intensiva sono 2.214 (-38) di cui 361 in Lombardia (-10), 289 nel Lazio (+1), 202 in Sicilia (-2), 198 in Emilia Romagna (-9), 193 in Veneto (-21) e 170 in Puglia (-1). Gli ingressi di oggi in terapia intensiva sono invece 158 (+13 rispetto a ieri): il dato peggiore è della Lombardia (26), seguita da Lazio (21), Sicilia e Puglia (13), Piemonte (12) e Friuli Venezia Giulia (10).

